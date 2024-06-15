Muğla'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim

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Muğla'da tatilcilerin Kurban Bayramı dolayısıyla günübirlik kiralanan evlerde mağduriyet yaşamaması için denetim yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde 935 ev kontrol edildi.

İşletmelerin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden ruhsat alıp almadıkları, ruhsat alan işletmelerin yönetmelik hükümlerine uygun işletilip işletilmediği kontrol edildi. Denetimlerin Kurban Bayramı tatili süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.