Muğla\'da Helikopter Kazasının Öncesi Kamerada

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HELİKOPTERİN KALKIŞ ANI KAMERADA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,