Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Yolu Ulaşıma Açıyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağış nedeniyle Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan mahalle yoluna müdahale etti. Olayın ardından hızla bölgeye sevk edilen ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bağlıağaç Mahallesi'nde heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması ve bölgede oluşabilecek heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, teknik incelemeler de devam ediyor.

Seydikemer Bağlıağaç Mahalle Muhtarı İsa Saçlı, akşam saatlerinde vatandaşlardan heyelan olduğuna ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, durumu hemen Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiklerini söyledi. Büyükşehir ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını aktaran Muhtar Saçlı, "Olayın yaşandığı ilk dakikadan itibaren tüm önlemler alındı. Ekipler şu anda da bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Başkanımıza yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Adnan Saçlı, gece saatlerinde yaşanan afetin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızla sahaya geldiğini belirterek, "Ekipler hemen çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyemiz seferber oldu ve gerekli önlemleri aldı. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz"diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Hüseyin Erkek de bölgede kayma olduğunu fark edince durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiklerini aktararak, "Ekipler olay yerine gelerek önlemlerini aldı. Sabaha kadar bizlerle birlikte nöbet tuttular. Şu anda da bölgenin güvenli hale gelmesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise heyelanla ilgili yaptığı açıklamada, en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamış olması olduğunu belirtti. Aras, şunları kaydetti:

"Dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz"

"Yoğun yağışların etkisiyle Seydikemer ilçemiz Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana gelen heyelanı ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz hızla bölgeye ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Çok şükür ki herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Muğla'mız geniş bir coğrafyaya sahip. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde riskli bölgelerde ekiplerimiz hazır bekliyor ve koordineli bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür doğal afetlerde en önemli konu erken bildirimdir. Duyarlılık göstererek durumu hemen bizlere ileten muhtarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Muğla'mızın her ilçesinde, her mahallesinde dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz."