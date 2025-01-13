Muğla'da İklim Değişikliği Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da İklim Değişikliği Çalıştayı

Muğla\'da İklim Değişikliği Çalıştayı

Muğla'da düzenlenen çalıştayda su krizi ve iklim değişikliğiyle mücadele üzerine çözümler tartışıldı.

13.01.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da, "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" düzenlendi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin, su krizinin etkilerini en fazla yaşayan illerden olduğunu söyledi.

Beklenmeyen iklim değişikliklerinin olduğu bir bölgede yaşadıklarını belirten Aras, "İklim değişikliğinin küresel boyutlarını azaltamayız ama atacağımız adımlarla önemli etkiler yaratabiliriz. Önümüzde çok büyük tehditler var. Özellikle sanayinin getirdiği olumsuzlukların denizleri, atmosferi, toprakları ne hale getirdiğini kısacık ömrümüzde gördük." dedi.

Daha çevreci çözümler bulmak zorunda olduklarını dile getiren Aras, Muğla'nın geçen yıl en kurak il olarak belirlendiğini ifade etti.

Su arzı konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

"Muğla'mızda kayıp kaçak oranı yüzde 50'nin üzerinde. Bulduğumuz suyun yarısı yolda kayboluyor. Suyu sağlıklı bir şekilde ulaştıramıyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Yeraltı sularımız yüzde 20 azaldı. Sürekli yeraltı suyunu kullandığımızda tuzlanma oranı artıyor ve yeraltı suları tahrip oluyor. Denizden arıtmayı devreye sokmalıyız. Kayıp kaçakla mücadeleyi devreye sokmak zorundayız. Sadece belediye açısından değil bölgemiz büyük bir göç alıyor. Hızlı yapılaşma peyzaj alanlarına ihtiyaç duyuyor ve sonuçta oralar sulanırken yüksek miktarda ciddi bir su kaybına neden olacak."

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül de yatırım programlarını iklim değişikliğiyle etkin mücadele kapsamında ele aldıklarını söyledi.

Suya erişimin her şeyden önce bir hak olduğuna işaret eden Şengül, "Kaynaklarımızın azalması ve kuraklık gibi problemlerin yanı sıra temiz suya ulaşım da bizi bekleyen problemlerden biridir. Bu kapsamda bilimsel verilerin rehberliğinde alanında uzman ekiplerle birlikte her konuyu yerinde incelemek bizlerin görevi." dedi.

Muğla Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Meral Oğuz Bol da çalıştayın hem bir farkındalık hareketi hem de çözüm odaklı adımların atılacağı sürdürülebilir bir platform olmasını amaçladıklarını, ülke genelinde peyzaj konusunda öncü olmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Politika, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Susuz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da İklim Değişikliği Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da İklim Değişikliği Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.