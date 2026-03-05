Muğla'da Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Kadınlar Günü Yürüyüşü

Muğla\'da Kadınlar Günü Yürüyüşü
05.03.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 'Sessiz Kararlılık' yürüyüşü, kadın hakları için gerçekleştirildi. Etkinlikte müzik de vardı.

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sessiz Kararlılık" yürüyüşü düzenlendi.

Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte kamuda görev yapan kadın belediye başkanı, hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen ve idareciler meslek kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

"Emeğimiz Kimliğimiz, Sessizliğimiz Gücümüzdür" sloganıyla gerçekleştirilen ve Recai Güreli Caddesi Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan etkinlikte kadınlar ellerinde pankart ve mor beyaz balonlarla yürüdü."

Yürüyüşün sona erdiği Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirilen programda ise Köyceğiz Kök Sesler Ritim Grubu sahne aldı. Grup üyeleri def çalarak kadın haklarına ve toplumsal farkındalığa dikkati çekmek istedi. Meydanda toplananlar müzik dinletisini ilgiyle takip etti.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel ile çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Etkinlikler, Güncel, 8 Mart, Müzik, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

16:28
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:40:24. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.