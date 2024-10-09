Muğla'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika
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Muğla'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için ağız ve diş sağlığı uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla protokol imzaladı. Mobil tarama aracıyla kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunulacak.

09.10.2024 16:29  Güncelleme: 17:42
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı uygulaması için protokol imzaladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlıkta en önemli bölümlerden biri olan ağız ve diş sağlığı için de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı uygulaması için protokol imzaladı. Protokol Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Dişhekimleri Odası Başkanı Doruk Alp arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası arasında imzalanan protokolle il genelinde kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik mobil tarama aracı ile ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak. Mobil araç içinde halkı bilgilendirici eğitimler odada gönüllü hekimler tarafından yapılacak. Özellikle 4-12 yaş aralığındaki çocuklara diş fırçalama ve ağız hijyeni eğitimleri verilecek. İmzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi mobil aracı temin edecek ve aracın iç dizaynı ile ilgili çalışmalar odastarafından yapılacak. Araçla ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz mobil araç kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için yola çıkacak.

Doruk Alp, vatandaşların ağız ve diş sağlığı için Büyükşehir Belediyesi ile bir yola çıktıklarını, kentte mobil araçla kırsal mahallelere sağlık hizmeti götürmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da sağlık alanında Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hizmetle vatandaşların yanında olduklarını, imzaladıkları protokolle buna ağız ve diş sağlığını da eklediklerini söyledi. Sağlığın ağızda başladığının altını çizen Tayfun Yılmaz, bu proje ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları dizayn edilen mobil araçla ağız ve diş sağlığı için ziyaret edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika

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