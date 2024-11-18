Muğla'da Koltuklu Skuter Ceza Getirdi - Son Dakika
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Muğla'da Koltuklu Skuter Ceza Getirdi

Muğla'da koltuk monte edilen skuterle trafikte seyreden Oğuzhan B.'ye 3 bin 12 lira ceza kesildi.

18.11.2024 12:48
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Muğla'da, koltuk monte ettiği skuterle trafikte seyreden kişiye 3 bin 12 lira ceza uygulandı.

Kötekli Mahallesi'nde Oğuzhan B. (27) satın aldığı skuteri koltuk monte ederek kara yolunda kullandığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Oğuzhan B'nin "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle paylaştığı video, çok sayıda kişi tarafından izlenildi ve yorumlandı.

Görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Oğuzhan B'ye, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesti.

"Artık daha dikkatli olacağım"

Oğuzhan B, gazetecilere, kısa bir süre önce ehliyetine polis ekiplerince el konulduğunu, ulaşım için başka taşıtı olmadığını söyledi.

Ehliyet gerektirmeyen skuter satın aldığını anlatan Oğuzhan B, "Skutere ev koltuğu yerleştirdim. Konforlu ve yorulmadan yolculuk yapabiliyordum. Trafiği tehlikeye attığımı ve bunun suç olduğunu bilmiyordum. Artık daha dikkatli olacağım." dedi.

Kaynak: AA

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