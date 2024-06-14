Muğla'da Kurban Bayramı öncesi işletmeler denetlendi

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Muğla'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi zincir market, restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde etiket fiyatları, tarife ile fiyat listelerinin görünür şekilde menülere konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Ula İlçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde işletmeleri denetleyen ekipler restoran ve kafelerde işletmenin giriş kapısı önünde ve masalarda menülerin olup olmadığını, menüleri ve fiyat listelerini inceledi.

Ekipler zincir marketlerde ise fahiş fiyat ve etiket denetimleri yaptı.

Ticaret İl Müdürü Gülşah Savtekin, AA muhabirine, Muğla'da ocak ayından itibaren fiyat etiketi ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerin 13 ilçede aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Denetimlerin özellikle turistik bölgelerde ağırlıkla yapıldığını belirten Savtekin, ekiplerin Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdığını ifade etti.

Savtekin, bugüne kadar bin 150 işletmede, yaklaşık 7 bin ürünün denetlendiğini ve işlem uygulandığına vurgu yaparak, haksız fiyat olarak da 200 işletmede, 1500 ürüne idari işlem yaptıklarını dile getirdi.

Denetimlerde önce uyarı yapıldığını, uyarılar yerine gelmediği takdirle ise idari para cezası uygulandığını anlatan Savtekin, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında vatandaşlarımızın önemli bir kısmı Muğla'da. Bu çerçevede bize çok sayıda CİMER ve benzeri kanallardan şikayetler ulaşıyor. Rutin denetimlerimizin yanı sıra bu şikayetlere de ağırlık vererek anında ulaşım sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, şikayetlerini lütfen fiş ve fatura gibi bizim çok hızlı hareket etmemizi sağlayacak belgelerle bize ulaştırmaları. Şikayet sonrası vatandaşlarımıza da hemen ulaşıyoruz. Yediği veya içtiği ürünün fiyatını bilmek aynı zamanda bir vatandaşlık hakkı. Bunu en iyi şekilde kullanmaları için biz de ekiplerimizle sahadayız."