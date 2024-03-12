Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Muğla\'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12.03.2024 14:13
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Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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