Muğla\'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Çin, Geçtiğimiz Yıl 3,998 Milyon Hektarlık Alanda Ağaç Dikti

Çin, Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun yayımladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 3,998 milyon hektarlık alanda ağaç dikerek yeşillendirme çabalarını hızlandırdı. Bu rakam, 2022 yılındaki ağaçlandırma işleminden daha yüksek seviyede gerçekleşti. Ayrıca ülke, 2023 yılında 4,379 milyon hektar büyüklüğünde çorak araziyi iyileştirdi ve 1,905 milyon hektarlık kumlu ve taşlı araziyi ıslah etti. Çin, Salı günü 46. Ulusal Ağaç Dikme Günü'nü kutluyor.