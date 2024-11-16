Muğla'da Mezarlık Bakım Çalışmaları ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Mezarlık Bakım Çalışmaları ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Muğla\'da Mezarlık Bakım Çalışmaları ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yaptığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Bu yıl toplamda 17 bin 400 çuval odun, 1740 aileye teslim edildi.

16.11.2024 11:30  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yapılan budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dallarını ve kurumuş odunları da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan bin 435 adet mezarlıkta temizlik, bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, mezarlıklardaki ağaç dallarını ve odunları toplayarak yakacak haline getiriyor. Yakacaklar, belediyenin sosyal yardım değerlendirme kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Ekipler bugüne dek mezarlıklarda kesme ve budama sonrasında bin 740 ihtiyaç sahibi aileye, 17 bin 400 çuval odun teslim etti.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Mezarlık Bakım Çalışmaları ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:22 Rize’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 12:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Mezarlık Bakım Çalışmaları ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.