Muğla\'da Mezarlık Bakım Çalışmaları ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yapılan budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dallarını ve kurumuş odunları da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan bin 435 adet mezarlıkta temizlik, bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, mezarlıklardaki ağaç dallarını ve odunları toplayarak yakacak haline getiriyor. Yakacaklar, belediyenin sosyal yardım değerlendirme kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Ekipler bugüne dek mezarlıklarda kesme ve budama sonrasında bin 740 ihtiyaç sahibi aileye, 17 bin 400 çuval odun teslim etti.