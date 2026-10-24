Muğla'da Milas Belediyesi soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Milas Belediyesi soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

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Muğla\'da Milas Belediyesi soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi verildi. Şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz da yer alıyor.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi.

Haber: Cavit AKGÜN - Aziz ŞAHİN/MUĞLA,

Kaynak: DHA
Milas BelediyesiFevzi TopuzEv hapsi3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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