Muğla\'da Milas Belediyesi soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

Muğla'da Milas Belediyesi soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi verildi. Şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz da yer alıyor.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi.
Haber: Cavit AKGÜN - Aziz ŞAHİN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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