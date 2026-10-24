Muğla\'da Milas Belediyesi soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi.

Haber: Cavit AKGÜN - Aziz ŞAHİN/MUĞLA,