Muğla'da Minibüs Çarpışması: 4'ü Ağır 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Minibüs Çarpışması: 4'ü Ağır 14 Kişi Yaralandı

Muğla\'da Minibüs Çarpışması: 4\'ü Ağır 14 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bülent Fuat Aydoğan yönetimindeki bir minibüs ile T.Ö'nün kullandığı servis minibüsü çarpıştı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Sürücülerden Aydoğan'ın Bodrum'da yaşadığı ve emekli olduktan sonra palyaçoluk yaptığı öğrenildi. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi devam ederken, 10'unun sağlık durumu iyi.

28.04.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Bülent Fuat Aydoğan yönetimindeki 48 BR 882 plakalı minibüs, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağı'nda T.Ö'nün kullandığı 48 S 5086 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan sürücülerden Aydoğan'ın Bodrum'da yaşadığı, emekli olduktan sonra palyaçoluk yaptığı, yangının minibüste bulunan balon şişme gazının patlaması sonucu başlayarak sıçradığı öğrenildi.

İlçedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Minibüs Çarpışması: 4'ü Ağır 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:19 PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 22:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Minibüs Çarpışması: 4'ü Ağır 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement