Muğla'da 'Niyazi Mete Otizm Parkı' Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Muğla'da 'Niyazi Mete Otizm Parkı' Projesi Tamamlanmak Üzere

Fethiye Belediyesi, otizmli bireylerin sosyal etkinliklerini artırmak için hayata geçirdiği 'Niyazi Mete Otizm Parkı' projesinde çalışmalar tamamlandı. Çok yakında otizmli bireylerin merkeze kabulüne başlanacak.

12.12.2024 18:04
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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, otizmli bireylerin akranlarıyla zaman geçirip sosyal etkinliklerini artırmalarını ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Niyazi Mete Otizm Parkı' projesinde sona yaklaşıyor.

Bu yılın mart ayında temeli atılan, Akarca mahallesinde, Fethiye adliyesine yakın bir yerde bulunan Niyazi Mete Otizm Parkı'nda inşaat çalışmaları sona erdi. Merkezin iç tasarımı ile ilgili çalışmalar sürerken, otizmli bireylerin merkeze kabulüne ise çok yakında başlanacağı bildirildi. Otizm Parkı'nın yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Niyazi Mete, Başkan Yardımcısı Veli Uysal, Başkanlık Danışmanı Yavuz Topateş, belediyeden ilgili birim amirleri ve merkezde görevlendirilmesi planlanan personel tesiste incelemelerde bulundu.

"Burası tam 49 yıl boyunca aynı amaçla faaliyet gösterecek"

Muğla'nın ilk otizm merkezini Fethiye'ye kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal, "Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın talimatlarıyla yapımına başlanan, Muğla'nın ilk ve şu an için tek otizm merkezinde incelemelerde bulunuyoruz. Bu yılın Mart ayında temeli atılan merkezde çalışmaların inşaat aşaması kısa sürede bitti. Çok kısa bir süre içinde de otizm parkından yararlanacak bireyler için kayıtlara başlıyoruz. Hepimiz gelip geçiciyiz ama burası tam 49 yıl boyunca aynı amaçla faaliyet gösterecek. Bölgemizde yaşayan otizmli evlatlarımızın uzmanlar eşliğinde zaman geçirebilecekleri Otizm Parkımızın yapımında emeği olan başta hayırsever iş insanı Niyazi Mete olmak üzere, bu projede emeği geçen herkese, ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İş insanı Niyazi Mete'nin merkezin tefrişatını da üstlendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 'Niyazi Mete Otizm Parkı' Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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