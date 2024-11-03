Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, iki hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.