Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.
