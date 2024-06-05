Muğla'da Orman Yangını: Sigara İzmariti Nedeniyle 2 Hektarlık Orman Zarar Gördü - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını: Sigara İzmariti Nedeniyle 2 Hektarlık Orman Zarar Gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıkan yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü, ancak 2 hektarlık alan küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve izmarit atanı bulmak için çalışmalar sürüyor.

05.06.2024 13:07
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde 2 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi. Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangını: Sigara İzmariti Nedeniyle 2 Hektarlık Orman Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangını: Sigara İzmariti Nedeniyle 2 Hektarlık Orman Zarar Gördü - Son Dakika
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