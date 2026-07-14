ÇOK SAYIDA EKİPLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında çıkan yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 10 helikopter ile havadan; 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personel ile karadan müdahale sürüyor.
Fırat AKAY- Hasan TUZLA/ MİLAS(Muğla),
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Orman Yangınına Kapsamlı Müdahele - Son Dakika
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