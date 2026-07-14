Muğla'da Orman Yangınına Kapsamlı Müdahele - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınına Kapsamlı Müdahele

Muğla\'da Orman Yangınına Kapsamlı Müdahele
14.07.2026 19:17
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Milas'taki orman yangınına 8 uçak, 10 helikopter ve 293 personelle müdahale ediliyor.

ÇOK SAYIDA EKİPLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında çıkan yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 10 helikopter ile havadan; 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personel ile karadan müdahale sürüyor.

Fırat AKAY- Hasan TUZLA/ MİLAS(Muğla),

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Helikopter, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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