Muğla'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu
Ula'da 36 yaşındaki M.Ş. ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Çörüş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tüfekle vurulmuş halde bulunan 36 yaşındaki M.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.Ş'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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