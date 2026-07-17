Muğla'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akkaya Mahallesi'ndeki boğa güreşi alanında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında aracın etrafında çıkan küçük çaplı ot yangını da söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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