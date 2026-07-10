Muğla'da Özel Gereksinimli Bireylere Evlerinde Afet Eğitimi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği "Engelsiz Afete Dayanıklı Mahalle Modeli" kapsamında özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek afet eğitimi veriyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Engelsiz Afete Dayanıklı Mahalle Modeli" ile özel gereksinimli bireylerin afetlere hazırlık süreçlerine aktif katılımı sağlanıyor. Proje kapsamında ekipler, özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek afet öncesi hazırlık, doğru davranış biçimleri ve risk azaltma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Böylece afetlere karşı hazırlık sürecinin toplumun her kesimine ulaşması ve herkes için erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Ev ziyaretlerinde gerçekleştirilen "Tehlike Avı" uygulamasıyla ev içerisinde devrilme, düşme veya yaralanmaya neden olabilecek riskler birlikte tespit ediliyor. Ekipler, bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler sunarak vatandaşların yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek üzere ev içi eşyaların sabitlenmesi ev tahliyesi anında engel olacak eşyaların düzenlenmesine destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, proje ile yalnızca afet risklerini azaltmayı değil, aynı zamanda mahallelerde sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve kapsayıcı bir afet yönetimi anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"AFETLERE KARŞI DAYANIKLI BİR MUĞLA'YI BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afetlere hazırlığın toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini belirterek, "Afetlere karşı güçlü bir kent oluşturmanın yolu, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamaktan geçiyor. Engelsiz Afete Dayanıklı Mahalle Modeli ile özel gereksinimli vatandaşlarımızın afetlere hazırlık süreçlerine doğrudan destek oluyor, evlerinde yanlarında bulunuyoruz. Amacımız, herkes için daha güvenli, dayanıklı ve kapsayıcı bir Muğla oluşturmak. Bu anlayışla vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran ve afetlere karşı hazırlığı güçlendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.