Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu: 1 Gözaltı

10.03.2026 13:05
Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret iddialarıyla 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bodrum ilçesinde 1 şüpheli tespit edildi.

Şüpheli E.A. polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

23 Ocak Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

Operasyonun ikinci dalgasında ise 23 şubatta gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 27 şubatta M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

