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Muğla'da sahte içki operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da sahte içki operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, alkol damıtma düzeneği, 84 litre sahte içki, 27 litre etil alkol, anason aroması, anason yağı ile 3 bin 200 uyarıcı hap ele geçirildi.

Muğla\'da sahte içki operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı
26.12.2023 - 14:44,
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Muğla'nın Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonrası Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, alkol damıtma düzeneği, 84 litre sahte içki, 27 litre etil alkol, anason aroması, anason yağı ile 3 bin 200 uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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