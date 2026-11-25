Muğla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık semineri gerçekleştirildi.

İlim Yayma Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Psikolog Osman Fatih Balcı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla sınırlı olmadığını belirterek psikolojik, ekonomik, sözlü ve sosyal şiddet türlerine dikkati çekti.

Aile içi iletişimin önemine değinen Balcı, aile bireyleri arasında karşılıklı saygı ve güvenin sağlanması, kişisel sınırların korunması ve sorunların yapıcı iletişim yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Şiddetin erken dönemde fark edilmesinin önemini vurgulayan Balcı, önleyici tedbirlerin zamanında alınmasının şiddetle mücadelede etkili olduğunu kaydetti.

Seminerde ayrıca şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kadınların başvurabileceği destek mekanizmaları, ilgili kurumların sunduğu hizmetler ve kurumlar arası iş birliğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Programa, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Vaizi Ayşe Melek Aydın, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.