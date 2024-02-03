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Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, S.Y. ve M.D. isimli şüphelilerin evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 sütun ile üzerinde motif bulunan 6 sütun parçası ele geçirildi. El konulan eserler Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

03.02.2024 22:43
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. (81) ile M.D'nin (70) evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 6 sütun ile üzerinde motif bulunan 6 sütun parçası ele geçirildi.

El konulan sütun ile parçalar, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Yatağan, Muğla, Roma, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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