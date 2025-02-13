Muğla'da Toplu İş Sözleşmesi: Çalışanlara Yüzde 41,5 Zam

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Muğla 2 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle personele yüzde 41,50 oranında zam yapıldı. Sözleşme ile en düşük işçi maaşı 43 bin 559 TL'ye, en yüksek işçi maaşı ise 61 bin 807 TL'ye yükseldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende 3 bin 912 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imza altına aldı. Buna göre, belediyede en düşük işçi maaşı 43 bin 559 TL, en yüksek işçi maaşı da 61 bin 807 TL oldu.

DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, imza töreninde şunları söyledi:

"Sadece Muğla'da değil her yerde eşit mücadeleye ihtiyacımız var"

"Başkanımız ilk defa böyle bir ortamda toplu iş sözleşmesi yapıldığına değindi. Bugün DİSK'in 58'inci yıl dönümü. Bu imza yıl dönümüne denk geldiği için de çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Burada Büyükşehir Meclisi'nde, Muğla'nın Meclisi'nde böyle bir imzayı atmak bizim için de çok değerli. Bu anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Emek en yüce değerdir, çalışanların insanca yaşama hakkı ve talebi sonuna kadar haktır. Bizler de görevimizin çok kutsal olduğunu biliyoruz. Sadece Muğla'da değil her yerde eşit mücadeleye ihtiyacımız var. Biz başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu mücadelede yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyor, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Başkan Aras ise Büyükşehir bütçesine ve zam oranına meclis üyeleri ile birlikte karar verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın sosyal haklarını güçlendiren, refahlarını artıran pek çok yeni düzenlemeyi de hayata geçirdik"

"Hep birlikte emeğin onurunu savunduğumuz, dayanışmayı büyüttüğümüz, hakça bir düzeni savunduğumuz bir gün. Bu anlayışla, DİSK Genel-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlarımızın maaşlarında ortalama yüzde 41,50 oranında bir artış sağladık. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zamlarla birlikte bu artış oranı yüzde 56'ya ulaştı. Yeni sözleşmemizle birlikte, belediyemizde en düşük maaşı 43 bin 559 TL'ye yükselttik. Ancak sadece ücretleri artırmakla yetinmedik; çalışanlarımızın sosyal haklarını güçlendiren, refahlarını artıran pek çok yeni düzenlemeyi de hayata geçirdik. Yaptığımız iyileştirmelerle en düşük çalışanımızın maaşını asgari ücretin iki katına çıkardık. İşçilerimizle, sendikalarımızla kavga eden değil; onlarla el ele veren, ortak akıl ve dayanışma ile çözümler üreten bir belediyeyiz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. İnsanı insan yapan emektir ve insana hizmet ancak insanla mümkündür. Belediyemizin her başarısı, bu kentin her ilerleyişi, burada alın teri döken işçi kardeşlerimizin emeğiyle mümkün oluyor. Bugün burada imzaladığımız toplu iş sözleşmesi, bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Çalışanlarımızın emeğini korumak, haklarını en iyi şekilde savunmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Muğla, emeğin, eşitliğin ve adil paylaşımın şehri olmaya devam edecek."