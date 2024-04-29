Muğla\'da Topraksız Tarım Yöntemiyle Üretilen Çilekler Yurt Dışına Gönderiliyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu uçağı pilotunun seralarında topraksız tarım yöntemiyle üretilen çilekler, yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Pilot Kadrican Pehlivan, 3 yıl önce ilçede 4,5 dönüm serada topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştirmeye başladı.

Ürün kalitesi ve talepten memnun kalan Pehlivan, serasını farklı mahallelerde 26 dönüme çıkardı ve 5 farklı türde çilek yetiştirdi.

Seralarında ağırlıklı olarak kadınlara iş imkanı sunan Pehlivan, yetiştirdiği ürünleri iç piyasanın yanında ihracatçı firma aracılığıyla Kazakistan, Rusya, Dubai, Malezya ve Singapur'a gönderiyor.

Pehlivan, AA muhabirine, son dönemde ağırlıklı olarak Malezya ve Singapur'a ürün yolladığını, iç pazara da zincir marketler, pazarcılar olmak üzere hemen her gün ürün verdiklerini söyledi.

Seralarında 5 farklı sertifikalı çilek üretildiğini anlatan Pehlivan, "Hepsi değişik tatlarda ve alıcıları farklı. Şu anda günümüzde en iyi yöntem topraksız tarımla üretim. Ürünlerin kalitesi de çok iyi. Dünya çapında marketlerle yarışmak için bu şart. 10 dönümden 10 dönümlük ürün alırsınız ama bu alanda yapılan topraksız tarım sistemiyle ürün miktarı daha fazla oluyor. Piyasayı çok güzel besleyebiliyorsunuz." dedi.

10'u sürekli, 30'u sezonluk 40 kişiye istihdam sağlayan Pehlivan, seralarda çalışanların ağırlıklı olarak bölgede yaşayan kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Bu sene iç piyasada çileğe çok talep olduğunu belirten Pehlivan, "Yurt dışına yıllık 30-50 ton arasında ürün gönderiyoruz. İç piyasada talep çok olunca iç piyasayı beslemek daha kolayımıza geliyor. Şu anda çilek satışımızda yurt içi, yurt dışından daha güzel." ifadelerini kullandı.

İşletme Müdürü Burçin Sölömbaz ise seralarda kadın işçilerle toplanan çilekleri iç pazar ve yurt dışına göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sölömbaz, çilek pazarlamada önceliğinin Fethiye ve bölgedeki satıcılar olduğunu, çilek almaya gelen hiç kimseye "Hayır" dememeye çalıştıklarını anlattı.

"Modern işletmelerin çoğalması ilçemizin değerini artırıyor"

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş de ilçedeki yaklaşık 550 bin dekarlık alanın yüzde 51'inde sulu, yüzde 49'unda kuru olarak tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti.

Tarımsal alan ve ürün çeşitliliği açısından Muğla'da Seydikemer'in ön plana çıktığını kaydeden Gümüş, "Özellikle son zamanlarda içinde bulunduğumuz çilek serası gibi seralar yapılıyor. Şu anda ilçemizde yaklaşık 200 dekar çilek serası mevcut. Değişik yatırımlar ilçemize can katıyor, başka yatırıcıların da gelmesini sağlıyor. Yeni yatırımcılarımıza da oda olarak her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tür işletmeciler ilçemize geldiğinde çalışmak isteyenlere de bir kazanç kapısı oluyor. Bu gibi modern işletmelerin çoğalması ilçemizin değerini katbekat arttırıyor." diye konuştu.