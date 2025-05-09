Muğla'da Trafik ve İlk Yardım Haftası Farkındalık Etkinlikleri

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs günlerinde düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında ilçelerde stant açarak, vatandaşları bilgilendirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte güvenliğin sağlanması için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ülkede trafik güvenliğini ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs günlerinde düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası, 2025 yılı Mayıs ayında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi, Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında trafik güvenliği ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli ilçelerde bilgilendirme stantları kurdu.

Trafik kazalarının önlenmesi, kurallara uymanın teşvik edilmesi ve ilk yardım bilgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarla hem sürücüler hem de yayalar bilgilendirildi. Öğrencilere trafik ile ilgili çeşitli hediyeler dağıtılırken, trafik gönüllülüğü teşvik edildi.

"Stantlar kurarak vatandaşlarımızı bilgilendirdik"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önem verdiği trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Trafik Haftası boyunca stantlar kurarak vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bu etkinliklerle trafikte toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle öğrencilerimize trafik bilinci kazandırmak amacıyla trafik eğitimi kapsamında çeşitli hediyeler dağıttık. Öğrencilerimize trafikte sürücü ve yaya olarak neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler verdik ve öğrencileri trafik gönüllüsü olmaları konusunda bilgilendirdik. Tüm sürücülerimizi daha dikkatli, duyarlı ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara uymaya davet ediyorum."

"Trafikte güvenliğin sağlanması için adımlar atmaya devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras da şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl 3-9 Mayıs günlerinde kutladığımız Trafik ve İlk Yardım Haftası büyük bir öneme sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu anlamlı haftada trafik güvenliği ve ilk yardım konularında farkındalık kazandırmak amacıyla çeşitli ilçelerimizde açtığımız stantlarla vatandaşlarımızla buluştuk. Trafik ve İlk Yardım Haftası boyunca yürüttüğümüz bu etkinlikler, halkımızın bilinçlenmesi ve trafikteki güvenlik seviyesinin artması adına son derece önemli. Ancak, unutulmamalıdır ki, bu sadece bir haftalık bir etkinlik değil, her zaman devam etmesi gereken bir çabadır. Bu anlamda, tüm sürücülerimizi dikkatli ve duyarlı olmaya, trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte güvenliğin sağlanması için adımlar atmaya devam edeceğiz."

Aras, Menteşe'de Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan standı ziyaret etti. Aras, stant ziyaretinde öğrencilere trafik eğitimi kapsamında çeşitli hediyeler dağıttı.