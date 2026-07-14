Muğla'da Üç Noktada Orman Yangını - Son Dakika
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Muğla'da Üç Noktada Orman Yangını

14.07.2026 23:52
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Muğla'nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kavaklıdere ilçesi Kurucova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, saat 17.00 sıralarında Milas ve Ortaca ilçelerinden de yangın ihbarı geldi.

Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığı bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas'taki yangına 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Aynı saatlerde Ortaca ilçesi Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ekiplerin, üç ayrı noktadaki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

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