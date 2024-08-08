Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

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Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.