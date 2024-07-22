Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, tabanca, fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca, 26 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından adli işlem başlatıldı.

22.07.2024 23:21
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen 14 operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, tabanca, fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Muğla, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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