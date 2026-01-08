Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Özel Güvenlik Ekiplerinin Dikkati ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Özel Güvenlik Ekiplerinin Dikkati ile Aranan Şahıs Yakalandı

08.01.2026 12:18  Güncelleme: 13:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve özel güvenlik ekipleri, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı yakalayarak, uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişiyi gözaltına aldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin dikkatli çalışmaları sayesinde birçok gencin kurtulduğunu belirtti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin dikkati, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şahsın yakalanmasını sağladı. Ekiplere dikkatleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ekiplerimizin kuralsızlığa ve yasa dışılığa karşı görevlerini gerçekleştirmeleri sonucu, belki de binlerce çocuğumuz, gencimiz kurtuldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve özel güvenlik ekipleri, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsı takibe alarak, emniyet güçlerine bildirdi. Zabıta noktasında yapılan kontrolde, şahsın üzerinde özel bir kağıda emdirilmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde tespit edildi. Şahsın, uyuşturucu madde satışı suçundan hüküm giydiği, cezaevine teslim olmadığı ve bu nedenle arandığı tespit edilirken, şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Tüm ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, görevini dikkatle ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren zabıta ve özel güvenlik personeliyle bir araya geldi. Başkan Aras, ekiplerin kamu güvenliğine sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek personele çiçek ve hediye takdim etti.

Aras, "27 Aralık 2025 tarihinde Menteşe Otogarı'nda görev yapan zabıta ve güvenlik ekiplerimiz dikkatleri ve görev bilinçleri sonucu şüpheli davranan bir şahsı fark ederek polis ekiplerine haber veriyorlar ve narkotik ekipleri olaya müdahale ediyor ve şahıs yakalanıyor. Ceza evinden kaçtığı bilinen şahsın üzerinden yaklaşık 10 bin defa kullanabilecek uyuşturucu bir madde çıkıyor. Neyse ki zabıta ve güvenlik ekiplerimizin dikkati ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahıs yakalandı. Bizler de görev bilinci ve dikkatleri için ekiplerimizi makamımızda ağırlayarak teşekkür ettik. Ekiplerimizin kuralsızlığa ve yasa dışılığa karşı görevlerini gerçekleştirmeleri sonucu, belki de binlerce çocuğumuz, gencimiz kurtuldu. Tüm ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

