Muğla'da Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi
Muğla'da Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi

08.04.2026 15:43
Muğla'da, yaban keçileri termal kameralı dron ile görüntülenerek doğal yaşamları incelendi.

MUĞLA'da, yaban keçileri termal kameralı dron ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin 7 gün 24 saat yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaydedilen görüntülerde, keçilerin doğal yaşam alanlarındaki hareketleri dikkat çekti.

Muğla'da yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde yaban keçileri, termal kameralı drone ile görüntülendi. Çalışmalarda, ilin yaban hayatı açısından önemli türlerinden biri olan keçilerin farklı noktalarda yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Elde edilen dron görüntüleri, türün bölgedeki varlığını ve habitat kullanımını gözler önüne serdi. Ekiplerin, yaban hayatının korunması kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra söz konusu alanların 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında tutulduğu bildirildi. Bu çerçevede denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Karacaören-Turgut Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Muğla Karlığı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da önemli çalışma alanları arasında yer aldığı, bu bölgelerin yaban keçilerinin yanı sıra vaşak, karakulak ve yaban kedisi gibi türlere de ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
