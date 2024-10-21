Muğla'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bu kez de basına sataştı

Alevlerin önünü kesmek için 6 km şerit açıldı

MUĞLA - Muğla'da Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. 18 Ekim Cuma gününün ilk saatlerinde saat 03.40 sıralarında çıkan yangın Gökova körfezinin kuzeyinde sarp yamaçlarda etkili oldu.

Alevlerin önü dik yamaçların bitimiyle başlayan sırt hattında kesildi. Yangının asırlık ve çam balı deposu olan kızılçam ormanıyla birlikte Kıran Köyüne ulaşması ekiplerin dozer ve iş makinalarıyla açtığı yangın şeridiyle önlendi.

Ekiplerin gece-gündüz çalışarak açtıkları 6 bin 479 metre yaklaşık 6,5 km'lik hat drone kamerasıyla görüntülendi. Hat boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık saha içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri, şeritteki çalışmalarını devam eden iş makinaları ve yangının yeşilden siyaha döndürdüğü Turnalı sırtları drone kamerasına yansıdı.