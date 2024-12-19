Muğla'da Yangın Sonrası Destek Paketi - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Sonrası Destek Paketi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangınlar sonrası tarımsal destek paketleri uygulamaya başladı.

19.12.2024 14:19
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu sene meydana gelen yangınların ardından vatandaşların zararlarını gidermek amacıyla destek paketlerini hayata geçirdi.

Bu sene çıkan yangınlarda, ormanın yanı sıra tarım arazileri, ormanlık alanlardaki arı kovanları ve tarımsal sulama ekipmanları da zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal sulamada kullanılmak üzere boru desteği, arıcılık malzemeleri ve meyve fidanları vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ne boru desteği sağladı. Muhtarlıklara teslim edilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlar sonrası yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduklarını aktaran Aras, "Yangınların tarım ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilemesi bizleri derinden üzdü. Biz de yaraların sarılması için çalışmalarımızı başlattık. Yangın sonrasında zarar gören borular için ücretsiz tarımsal sulama borusu desteği sağladık. Ayrıca arıcılık faaliyetleri için ücretsiz arıcılık ekipmanı desteği ve fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Aras, yanan ormanların yeniden yeşermesi için yaraları hep birlikte saracaklarını, güvenle yaşayabilecekleri bir Muğla için el ele çalışacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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