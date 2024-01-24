Muğla\'da Yaralanan Yavru Deniz Kaplumbağası Tedavi Altına Alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hayalet ağa dolanarak yaralandığı belirlenen yavru yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Bir hafta önce Kayacık sahilinde vatandaşlar tarafından sol ön yüzgeci misina dolanması sonucu ampute olmuş bitkin vaziyette bulunan yeşil deniz kaplumbağası DEKAMER görevlilerince merkeze getirildi.

"Toprak" ismi verilen yavru kaplumbağanın hasar gören sağ ön yüzgeci ameliyat edilerek kesildi. Günlük bakımları yapılan kaplumbağanın rehabilitasyonu ve tedavi süreci özel havuzda gerçekleştiriliyor.

Diğer taraftan, misina dolanması, tekne çarpması, pervane kesmesi, misina ve olta iğnesi yutması gibi çeşitli nedenlerle yaralanan, yapılan operasyonlarla yaşama döndürülen yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaların da tedavileri merkezde devam ediyor.

DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, yaralı bulunan yavru kaplumbağanın üzerindeki kesiklere bakıldığında hayalet ağlara takılarak ön yüzgecini kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Hayalet ağların özellikle deniz kaplumbağaları olmak üzere deniz ortamında yaşamı bulunan birçok canlı için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu ifade eden Fatih Polat, "Hayalet ağ dediğimiz balıkçıların bir dönem aktif olarak kullandıkları, daha sonrasında işlevini kaybettikten sonra deniz ortamına gelişigüzel bıraktıkları ağlar, deniz tabanındaki hayatın özellikle böylesine nadir canlıların yaşamını çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor." dedi.

Kaplumbağalar deniz tabanında beslenme amacıyla gezinirken yanlışlıkla yüzgeçlerini ağlara taktırabildiğini anlatan Polat, ağların sağlam malzemelerden yapıldıklarını kaplumbağaların bunlardan kurtulmalarının pek mümkün olmadığını vurguladı.

Hayalet ağlara takılan kaplumbağaların çoğunlukla bu çeşit kangren ve sonrasında da organın kopmasıyla sonuçlanan yaralanmalar yaşandığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bunların uzmanlarla ve yapılan çalışmalar ve projeler kapsamında toplatılması ve deniz tabanının temizlenmesi gerekir. DEKAMER olarak yürüttükleri uluslararası projeler kapsamında çeşitli balıkçılık faaliyetlerinin ciddi şekilde gerçekleştirildiği alanlara hayalet ağ toplama kutuları ve kumbaraları yerleştirdik. Bu anlamda balıkçıların kullanmadıkları ve artık işlevini kaybetmiş olan eskimiş ağları bahsi geçen kumbaralara bırakmaları hem denizin temiz tutulması hem de ekonomiye bir geri dönüş malzemesi, geri dönüşüm unsuru olarak kazandırılmasını çok daha etkili bir sonuç vereceğine inanıyoruz. Özellikle bu konuda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz."

DEKAMER'de 12 ay sağlık hizmeti

Yuvalama sezonu boyunca başta İztuzu kumsalı olmak üzere kumsal izleme ve yuva koruma çalışmalarını yürüttüklerini belirten, şöyle konuştu:

"Ancak bunun dışındaki dönemlerde de burası bir hastane kimliğinde olduğu için yılın 12 ayı açık ve Türkiye'nin herhangi bir noktasından ihbarı yapılması halinde yaralı ya da hasta bir kaplumbağayı paydaş kurumların desteğiyle ve yardımlarıyla merkezimize getirip tedavi süreçlerini devam ettiriyoruz. Kaplumbağaların tedavileri insanların ya da bildiğimiz birçok canlı gibi ne yazık ki hızlı sonuç vermiyor. Kaplumbağaların yavaş bir metabolik bir faaliyet hızı vardır. Bu anlamda tedavi prosedürleri uzun sürüyor. Şu an merkezimizde tedavileri devam eden ve rehabilitasyon sürecinde bulunan son eklenen minik kaplumbağamızla birlikte 9 kaplumbağamız var."