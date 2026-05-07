Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Yaş Almış Vatandaşlara Modern Yaşam Alanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Yaş Almış Vatandaşlara Modern Yaşam Alanı

07.05.2026 09:23  Güncelleme: 10:17
Muğla Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanaksız olduğu için yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'ni modern bir yapıyla yeniden inşa ediyor. 80 kişi kapasiteli merkez, 2026'nın Kasım ayında tamamlanacak.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniden inşa ediyor. 80 kişi kapasiteli merkezin 2026 yılının Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yapımı süren yeni huzurevi, modern yapısı ve sosyal yaşam alanlarıyla yaş almış vatandaşlara güvenli ve konforlu bir yaşam sunacak. 80 kişi kapasiteli olarak planlanan yeni huzurevi, toplam 8 bin 130 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Yaş almış vatandaşlara güvenli ve çağdaş merkez

Yeni merkezde sadece barınma değil, sosyal ve günlük yaşamı destekleyen birçok alan da yer alacak. Gündüzlü bakım odası, fizyoterapi odası, kadın ve erkek kuaför odaları, spor salonu, çocuk oyun alanı, yemekhane, çok amaçlı salon sakinlerin kullanımına sunulacak. Ayrıca, peyzaj düzenlemesiyle birlikte dinlenme ve yürüyüş yapılabilecek geniş bir avlu da projede yer alıyor. Daha güvenli, çağdaş ve ihtiyaçlara cevap verecek yeni huzurevinin 2026 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

"Her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Yaş almış vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nin sadece bir bakım merkezi değil, sosyal yaşamın devam ettiği, vatandaşların kendilerini değerli hissedecekleri modern bir yaşam alanı olarak yeniden inşa edildiğini söyledi. Aras, "Merkezimiz, depreme dayanıklı, çağdaş ve donanımlı yapısıyla yaş almış vatandaşlarımıza yakışır bir yuva olacak. Muğla'mızda insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

