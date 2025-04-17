Muğla'da Yeni Sosyal Hizmet ve Kadın Dayanışma Merkezleri Açılıyor - Son Dakika
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Muğla'da Yeni Sosyal Hizmet ve Kadın Dayanışma Merkezleri Açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Dayanışma Merkezi'ni açıyor. Engelli bireyler, kadınlar ve çocuklar için çeşitli hizmetler sunan merkezlerin açılışı 21 Nisan 2025'te yapılacak.

17.04.2025 16:46  Güncelleme: 18:13
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, tadilat ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ile Kadın Dayanışma Merkezi'ni hizmete açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yatağan Belediyemiz ile iş birliği içerisinde açılışını yapacağımız Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi sadece bir binanın değil dayanışmanın, umudun, toplumsal duyarlılığın kapılarını açmak anlamına geliyor" dedi.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezi'ne dönüştürüldü. Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde hayata geçirdiği yeni sosyal hizmet merkeziyle, dezavantajlı gruplara yönelik hizmeti vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, tadilat, peyzaj ve tefrişat çalışmaları tamamlanan merkezin açılışını 21 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirecek. Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası yanı sıra aynı gün Büyükşehir Belediyesi Konak Mahallesinde Yatağan Kadın Dayanışma Merkezi'nin de açılışını yapacak.

Çok sayıda hizmet aynı çatı altında sunulacak

Yatağan Kadın Yaşam Merkezinde, kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuksal destek ve çocuk oyun alanı yer alacak. Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi'nde ise farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmet aynı çatı altında sunulacak. Merkezde "Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi", "Engelli Nakil Hizmeti", "Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti", "Sosyal Hizmet Atölyesi", "Ergoterapi Merkezi" ve "Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi" gibi alanlarda hizmet verilecek.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeler ön planda olacak

Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi'nde özellikle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeler ön planda olacak. Toplu taşımayı kullanamayacak durumdaki engelli bireyler için özel nakil hizmeti sunulacak. Yaşlı vatandaşlara ise evde yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek verilecek. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik atölye çalışmalarıyla hem ekonomik hem de sosyal gelişim desteklenecek. Ayrıca çocukların psikososyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, eğitim ve etkinlik alanlarıyla ön planda olacak.

"İlçe belediyelerimizle iş birliği yapmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'da sosyal hizmet anlayışımızı daha da güçlendirmeye, daha fazla insana ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya ve ilçe belediyelerimizle iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Yatağan Belediyemiz ile iş birliği içerisinde açılışını yapacağımız Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi sadece bir binanın değil dayanışmanın, umudun, toplumsal duyarlılığın kapılarını açmak anlamına geliyor. Bu projeyi sadece kent merkezlerinde değil, kırsalda da hizmet eşitliği sağlayacak şekilde hayata geçirmiş olmamız bizim için çok kıymetli. Çünkü biz, hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmadan, Muğla'nın her köşesine eşit ve adil hizmet ulaştırmanın sözünü verdik ve bu sözümüzü tutmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yeni Sosyal Hizmet ve Kadın Dayanışma Merkezleri Açılıyor - Son Dakika

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