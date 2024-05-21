Muğla'daki Dalyan Kanalı'nın doğal güzelliği ve su altı zenginlikleri görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'daki Dalyan Kanalı'nın doğal güzelliği ve su altı zenginlikleri görüntülendi

Muğla\'daki Dalyan Kanalı\'nın doğal güzelliği ve su altı zenginlikleri görüntülendi

Muğla'daki Dalyan Kanalı, su altından ve dronla havadan çekilen görüntülerle tanıtıldı. Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi, bölgedeki balık ve yengeç üretimiyle ünlü Dalyan Kanalı'nda dalış yaparak kurbağa, yengeç, balık ve caretta carettaların görüntülerini kaydetti. Ayrıca, bölgedeki amforaları da görüntüleyen ekip, Dalyan Kanalı'nın doğal güzelliğini ve su altı zenginliklerini gözler önüne serdi.

21.05.2024 14:04
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Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen, doğal güzelliği kadar balık, yengeç üretimiyle de öne çıkan Muğla'daki Dalyan Kanalı, su altından ve dronla havadan görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalış eğitmenleri Murat Kulakaç ve Mesut Bozkurt, Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ile Köyceğiz ilçesindeki Tarihi Sultaniye Kaplıcaları ve Kaya Mezarları'nın güzelliğini yaptıkları görsel çalışmayla gözler önüne serdi.

Daha sonra Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin (DALKO) üretim yaptığı havuzların olduğu bölgeden dalış yapan Ceylan ve ekibi, kurbağa, mavi yüzgeçli yengeç, kefal balığı, istilacı deniz kestanesi, aslan ve vatoz balıkları ile caretta carettaların görüntülerini kaydetti.

Su altı zenginliğiyle öne çıkan bölgedeki amforaları da görüntüleyen ekip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yörenin güzelliklerini havadan dronla su altından ise özel ekipmanlar yardımıyla kayda aldı.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, bölgenin nehirle denizin birbirine karıştığı, doğal güzelliğiyle öne çıkan özel bir alan olduğunu söyledi.

Su ürünleri üreten DALKO'nun havuzlarının da önemli canlı zenginliği barındırdığını anlatan Ceylan, bölgede üretilen levrek, yılan balığı, mavi yengeç başta olmak üzere deniz canlılarının yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini ifade etti.

DALKO Başkanı Arif Yalılı da bölgenin turizm cenneti olduğunu, sadece Türkiye'den değil dünyanın her köşesinden bilindiğini kaydetti.

Kendi dalgıçlarının kanalın dip temizliğini yaptığını vurgulayan Yalılı, "İşimiz sadece yıl boyunca balık üretmek değil, çevreyle de ilgileniyoruz. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tahsin Ceylan, Dalyan, Muğla, Balıkçılık, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki Dalyan Kanalı'nın doğal güzelliği ve su altı zenginlikleri görüntülendi - Son Dakika

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