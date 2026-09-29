Muğla\'daki iklim zirvesinde yerel yönetimlerin finansmana erişimi ele alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında " COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki programda, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, iklim finansmanına erişim, kentsel dirençlilik, adil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, belediyelerin iklim politikalarının oluşturulmasında önemli ortaklar olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin finansman imkanlarıyla buluşturulması gerektiğini söyledi.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman da yerel yönetimlerin ulusal ve küresel iklim hedeflerini ölçülebilir yerel eylemlere dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

Montpellier Akdeniz Metropolü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Clare Hart ise Akdeniz kentlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, kentler arasında başarılı uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski da iklim krizine karşı kentler arasında dayanışma ve ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim değişikliğinin su kaynakları, ormanlar, kıyılar, tarım alanları ve enerji maliyetleri üzerindeki etkilerinin kentlerde doğrudan hissedildiğini belirtti.

İklim taahhütlerinin somut yatırım ve projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Aras, yerel yönetimlerin finansmana ve kurumsal kapasiteye erişiminin güçlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Programda ayrıca Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay'ın mesajı okundu.