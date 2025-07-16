YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu saat 18.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Fırat AKAY/ YATAĞAN (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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