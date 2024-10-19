Muğla'daki Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, dün sabaha karşı Gökova körfezi Turnalı bölgesinde başlayan ve Kıran Mahallesi istikametine ilerleyen yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Köksal, "Kıran bal ormanlarımızı tehdit eden yangın söndürme çalışmalarına Menteşe ve Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri de destek vermeye devam ediyor" dedi.

Gökova körfezi Turnalı bölgesinde dün başlayan ve Kıran Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Köksal, bölgede yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Yangın Kıran Mahallesi'ndeki dik yamaçlarda devam ediyor. Bölgedeki yangının dik ve sarp kayalıklarda devam etmesi nedeniyle karadan müdahale zorlaşıyor. Havadan yapılan müdahaleler bu süreçte daha etkili oluyor. Kıran bal ormanlarımızı tehdit eden yangın söndürme çalışmalarına Menteşe ve Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri de destek vermeye devam ediyor. Dün geceden beri bölgede çalışmalara katılan ekiplerimiz su tankerleriyle su takviyelerinde bulunuyorlar. Temennimiz bölgedeki yangınların bir an önce kontrol altına alınıp söndürülmesi."