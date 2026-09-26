Muğla Marmaris'te kaçak tütün operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te kaçak tütün operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 depo ve iş yerindeki aramada çok sayıda tütün ürünü ile imalat makineleri ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede kaçak imalathane olarak kullanılan 2 depo ve iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 11 bin 348 mükerrer bandrollü tütün paketi, 252 bin 202 boş tütün ambalajı, 91 bin 860 sahte TAPDK bandrolü, 28 bin 295 tütün etiketi, 9 bin bandrolsüz boş makaron, 885 kilogram kıyılmış tütün, 77 gümrük kaçağı sigara ve 6 adet 50 gramlık gümrük kaçağı puro tütünü ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca barkod ve seri numarası basımında kullanılan lazer makinesi, ambalaj vakumlama makinesi ve tütün ambalajlama makinesine el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
MarmarisGüvenlik3. SayfaGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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