Muğla Marmaris'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi

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Muğla Marmaris\'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi
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Marmaris'te Özgök Koyu mevkisinde karada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özgök Koyu mevkisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karada 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Marmaris'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi - Son Dakika
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