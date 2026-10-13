Muğla Marmaris\'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özgök Koyu mevkisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karada 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.