Muğla Marmaris\'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi

Muğla Marmaris'te karada yakalanan 18 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris'te Özgök Koyu mevkisinde karada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özgök Koyu mevkisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, karada 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?