Muğla Marmaris ve Datça'da okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS anlatıldı - Son Dakika
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Muğla Marmaris ve Datça'da okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS anlatıldı

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde okul müdürleri ve zümre başkanlarına OYSS bilgilendirmesi yapıldı. Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda sistemin işleyişi anlatıldı, ölçme değerlendirmede ortak standartların güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde okul müdürleri ve alan zümre başkanlarına Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi'nde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erman Kırık'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, ortaokul ve lise müdürleri ile branş temsilcileri yer aldı.

Eğitmenler Çiğdem Çelikbilek ve Elçin Bağcı Alkan, katılımcılara sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda uygulanan ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi, öğretmenlerin sınav hazırlama çalışmalarının desteklenmesi ve öğrencilerin bilgi ve becerilerinin daha güvenilir şekilde değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen sistem ele alındı.

Kaynak: AA
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