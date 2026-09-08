Muğla Menteşe\'de metruk binada çıkan yangın, bitişik evin çatısına da sıçradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kiramettin Mahallesi'nde metruk binada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın alevli şekilde yandığını belirledi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Müdahale sırasında bitişikteki evin çatısı ve bir araçta da hasar meydana geldi.