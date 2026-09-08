Muğla Menteşe'de metruk binada çıkan yangın, bitişik evin çatısına da sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Menteşe'de metruk binada çıkan yangın, bitişik evin çatısına da sıçradı

Muğla Menteşe\'de metruk binada çıkan yangın, bitişik evin çatısına da sıçradı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki evin çatısı ve bir araçta da hasar meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kiramettin Mahallesi'nde metruk binada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın alevli şekilde yandığını belirledi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu metruk bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Müdahale sırasında bitişikteki evin çatısı ve bir araçta da hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Acil Durum, İtfaiye, Menteşe, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Menteşe'de metruk binada çıkan yangın, bitişik evin çatısına da sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:20:03. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de metruk binada çıkan yangın, bitişik evin çatısına da sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement