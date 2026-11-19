Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kötekli Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümü, ön iki lastiği ve ön camı tamamen yandı.

Ekipler araçta soğutma çalışması yaptı.