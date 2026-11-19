Muğla Menteşe'de park halindeki araçta yangın çıktı, motor bölümü ve ön camı yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kötekli Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında aracın motor bölümü, ön iki lastiği ve ön camı tamamen yandı; ekipler araçta soğutma çalışması yaptı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kötekli Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümü, ön iki lastiği ve ön camı tamamen yandı.
Ekipler araçta soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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