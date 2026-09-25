Muğla Menteşe'de Yayla kavunu ve Ata tohumu sebzelerinin hasadı yapıldı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de Yayla kavunu ve Ata tohumu sebzelerinin hasadı yapıldı

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Muğla Menteşe'de Karabağlar Yaylası'nda Yayla kavunu ve Ata tohumu sebzeleri hasat edildi. İl Tarım Müdürü Baydar, kavunun 400 dekar alanda sulamasız üretildiğini, Ata Projesi'nde 2026'da 500 bin fide ve 40 kilogram tohumun 500 üreticiye yüzde 75 hibeyle dağıtıldığını belirtti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yöreye özgü Yayla kavunu ile Ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi.

Karabağlar Yaylası'ndaki hasada Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile teknik ekip katıldı.

Yayla kavunu üreticisi Halise Dural ile Ata sebzeleri yetiştiricisi Mehmet Yıldız'ın bahçelerinde gerçekleştirilen hasatta ürünler toplandı.

Baydar, Karabağlar Yaylası'nın geleneksel tarım kültürü ve yöresel ürünleriyle Muğla için önemli olduğunu belirtti.

Yayla kavununun Karabağlar Yaylası'nın yanı sıra Düğerek, Ortaköy ve Orhaniye mahallelerinde yaklaşık 400 dekar alanda yetiştirildiğini belirten Baydar, ürünün sulama yapılmadan üretildiğini söyledi.

Yörede Paris, Pıtraklı ve Hırsız Almaz gibi yerel çeşitlerin yetiştirildiğini aktaran Baydar, Yayla kavununun ağırlıklı olarak kışlık tüketildiğini ifade etti.

Ata tohumları üreticiyle buluşturuluyor

Baydar, Ata Sebzeleri Projesi kapsamında üreticilere fide ve tohum desteği sağlandığını belirtti.

Proje kapsamında 2025'e kadar 5 milyon 560 bin fide üreticilerle buluşturulduğunu anlatan Baydar, 2026'da ise 500 bin fide ile 40 kilogram Ata tohumunun 500 üreticiye yüzde 75 Bakanlık hibesiyle dağıtıldığını dile getirdi.

Baydar, çalışmalarla yerel tohumların korunması, üretimde çeşitliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Yayla kavunu üreticisi Halise Dural ise Karabağlar Yaylasında ata tohumlarından kavun üretimi yaptıklarını söyledi.

Sürdürülebilir üreticilik yapmak istediklerine işaret eden Dural, "Kavunlarımız çok lezzetli ama uzun süre dayanmıyor. Bu nedenle Kırkağaç kavun üretimine de başladık. Amacımız burada uzun süre kavun üretmek ve vatandaşlara ulaştırmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ürünler hasat edildi.

Hasada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz ve teknik personel katıldı.

Kaynak: AA
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