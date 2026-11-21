Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan orman işçisi Hüseyin Çetin (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Muğla- Aydın karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe gitmek istediği asker arkadaşına bir alışveriş merkezinden hediye alan ve dışarı çıktığında yolun karşısına geçmek isteyen Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işçisi Hüseyin Çetin'e, S.D. yönetimindeki 34 PYJ 879 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Çetin, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü S.D., gözaltına alınırken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.