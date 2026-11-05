Muğla Milas'ta 6 suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla Milas'ta 6 suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 1000 lira adli para cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile KOM şubelerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Çalışmada, hakkında 6 ayrı suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 1000 lira adli para cezaları bulunan B.S.S, Milas ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelMilasMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Milas'ta 6 suçtan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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