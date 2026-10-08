Muğla Milas\'ta kamyonet otomobille çarpıştı, sürücü öldü, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

Muğla Milas'ta kamyonet otomobille çarpıştı, sürücü öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Milas'ta Milas-Bodrum kara yolu Koru mevkiinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ve jandarma inceleme başlattı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Ferhan Albayrak (56) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Milas- Bodrum kara yolu Koru mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, karşı yönden gelen Ferhan Albayrak'ın kullandığı 16 KKS 13 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Ferhan Albayrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Albayrak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Kazada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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